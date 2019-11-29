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Факти / Україна

Що робити з ФОПами? Через пост Милованова у мережі розгорілася дискусія

Міністр економіки Тимофій Милованов вирішив дізнатися у користувачів мережі, як поступати з ФОП, через що розпочалася дискусія.

ФОП

У соціальній мережі Facebook розпочали дискусію щодо фізичних осіб підприємців.

Все почалося через те, що міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вирішив запитати “Що робити з ФОПами?”.

Дехто вважає, що їх у жодному випадку не можна чіпати.

– Є таке прислів’я: працює? не чіпай, – написала під постом Lesya Alexandra Kazachynska.

– З чого ви взяли, що треба щось робити?! Залиште в спокої, – пише Руслан Велещук.

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Деякі користувачі пропонують “розстріляти” або позакривати усі ФОПи, які існують в Україні.

А дехто взагалі не розуміє про кого саме запитав Милованов.

– З ФОПами, чи з тими хто маскується під ФОПів?, – дивується Volodymyr Kykish.

Користувачі Facebook також пропонують міністру скористатися Google, щоб знайти відповідь на своє запитання.

Ознайомитися з усіма дописами можна під постом Милованова.

До слова, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує надати можливість податковим органам закривати ФОП, які не ведуть діяльність.

Джерело: Тимофій Милованов

Фото: Dreamstime

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