Міністр економіки Тимофій Милованов вирішив дізнатися у користувачів мережі, як поступати з ФОП, через що розпочалася дискусія.
У соціальній мережі Facebook розпочали дискусію щодо фізичних осіб підприємців.
Все почалося через те, що міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов вирішив запитати “Що робити з ФОПами?”.
Дехто вважає, що їх у жодному випадку не можна чіпати.
– Є таке прислів’я: працює? не чіпай, – написала під постом Lesya Alexandra Kazachynska.
– З чого ви взяли, що треба щось робити?! Залиште в спокої, – пише Руслан Велещук.
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Деякі користувачі пропонують “розстріляти” або позакривати усі ФОПи, які існують в Україні.
А дехто взагалі не розуміє про кого саме запитав Милованов.
– З ФОПами, чи з тими хто маскується під ФОПів?, – дивується Volodymyr Kykish.
Користувачі Facebook також пропонують міністру скористатися Google, щоб знайти відповідь на своє запитання.
Ознайомитися з усіма дописами можна під постом Милованова.
До слова, у Верховній Раді зареєстрували законопроект, який пропонує надати можливість податковим органам закривати ФОП, які не ведуть діяльність.
Джерело: Тимофій Милованов