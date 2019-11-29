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Факты / Украина

Что делать с ФЛП? Из-за поста Милованова в сети разгорелась дискуссия

Министр экономики Тимофей Милованов решил узнать у пользователей сети, как поступать с ФЛП, из-за чего началась дискуссия.

ФОП

В социальной сети Facebook начали дискуссию о физических лицах предпринимателях.

Все началось из-за того, что министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов решил спросить “Что делать с ФЛП?”.

Некоторые считают, что их ни в коем случае нельзя трогать.

– Есть такая пословица: работает? не трогай, – написала под постом Lesya Alexandra Kazachynska.

– С чего вы взяли, что нужно что-то делать?! Оставьте в покое, – пишет Руслан Велещук.

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Некоторые пользователи предлагают “расстрелять” или позакрывать все ФЛП, которые существуют в Украине.

А кое-кто вообще не понимает о ком именно спросил Милованов.

– С ФЛП, или с теми, кто маскируется под ФЛП?, – удивляется Volodymyr Kykish.

Пользователи Facebook также предлагают министру воспользоваться Google, чтобы найти ответ на свой вопрос.

Ознакомиться со всеми сообщениями можно под постом Милованова.

К слову, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает предоставить возможность налоговым органам закрывать ФЛП, которые не ведут деятельность.

Источник: Тимофей Милованов

Фото: Dreamstime

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