Британський журнал Survival позначив окупований Севастополь як російське місто.

В останньому номері журналу Survival, який випускає Міжнародний інститут стратегічних досліджень, анексований Севастополь був названий містом Росії.

Посольство України у Великій Британії відреагувало на це і написало, що Україна сильно розчарована.

– Ми вкрай розчаровані. Ми очікуємо, що Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) видалить зображення і вкаже правильну інформацію, – йдеться у заяві посольства.

Читайте: Британське видання The Economist опублікувало карту України без Криму

Трохи пізніше у посольстві повідомили, що видавництво журналу готове виправити статус міста, крім того в журналі напишуть, що зараз Севастополь знаходиться під окупацією РФ.

Нагадаємо, що компанія Apple офіційно визнала Крим російським, позначивши його територію, як приналежну до РФ.

У МЗС України відреагували на цю новину, голова міністерства Вадим Пристайко заявив, що глобальна політика не є сильною стороною корпорації.

Джерело: Посольство України у Великій Британії