PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Курс гривні на 2020 рік – Милованов назвав два сценарії

Середньорічний обмінний курс долара на наступний рік має становити близько 27,0 грн, проте за оптимістичними прогнозами він може бути близько 24,0 грн.

Курс гривні на 2020 рік – Милованов назвав два сценарії

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що середньорічний обмінний курс гривні до долара на 2020 рік має становити близько 27,0 грн, проте за іншим сценарієм він може бути близько 24 грн.

Читайте: Державний бюджет 2020: як ми будемо жити у наступному році

Він зазначив, що курс долара не закладається в бюджет, а закладаються надходження від імпорту тощо. Курс долара використовується в розрахунках та прогнозах таких надходжень.

– У нас є два сценарії, в одному з них курс 27 грн за долар, а в оптимістичнішому сценарію, який виходить з розрахунку більших інвестицій, курс закладається в розмірі близько 24 грн, – зазначив Милованов.

За словами міністра, курс долара залежить він обсягу інвестицій. За песимістичним сценарієм у наступному році очікуються інвестиції у розмірі $3 млрд, а за оптимістичним – $6 млрд.

Раніше Факти ICTV писали, що курс долара в Україні до кінця року перебуватиме на позначці 27-27,5 грн за 1$.

Джерело: Укрінформ

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Бюджет 2020 року – скільки будуть платити ФОП
Бюджет 2020 року – скільки будуть платити ФОП
Бюджет 2020. На скільки зросте мінімальна зарплата та чи будуть субсидії
Бюджет 2020. На скільки зросте мінімальна зарплата та чи будуть субсидії
Бюджет 2020
Державний бюджет 2020: як ми будемо жити у наступному році
Одинока мама
Бюджет 2020: на скільки зростуть виплати на няню та одиноким матерям
Як підвищуватиметься прожитковий мінімум у 2020
Як підвищуватиметься прожитковий мінімум у 2020
Україна позичить $4,9 млрд на зовнішніх ринках у 2020
Україна позичить $4,9 млрд на зовнішніх ринках у 2020
Верховна Рада
Рада ухвалила держбюджет 2020 у другому читанні
У держбюджеті 2020 збільшили видатки на оборону і соцсферу – Корнієнко
У держбюджеті 2020 збільшили видатки на оборону і соцсферу – Корнієнко
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка