Середньорічний обмінний курс долара на наступний рік має становити близько 27,0 грн, проте за оптимістичними прогнозами він може бути близько 24,0 грн.

Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов заявив, що середньорічний обмінний курс гривні до долара на 2020 рік має становити близько 27,0 грн, проте за іншим сценарієм він може бути близько 24 грн.

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Він зазначив, що курс долара не закладається в бюджет, а закладаються надходження від імпорту тощо. Курс долара використовується в розрахунках та прогнозах таких надходжень.

– У нас є два сценарії, в одному з них курс 27 грн за долар, а в оптимістичнішому сценарію, який виходить з розрахунку більших інвестицій, курс закладається в розмірі близько 24 грн, – зазначив Милованов.

За словами міністра, курс долара залежить він обсягу інвестицій. За песимістичним сценарієм у наступному році очікуються інвестиції у розмірі $3 млрд, а за оптимістичним – $6 млрд.

Раніше Факти ICTV писали, що курс долара в Україні до кінця року перебуватиме на позначці 27-27,5 грн за 1$.