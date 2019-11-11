Путін тисне на газ: що чекає українську ГТС після запуску Північного потоку-2

Москва продовжує встромляти палиці у новий контракт, який регулює поставки та транспортування російського газу до Європи українською трубою. Нинішній контракт закінчується 31 грудня. Без нового – Росія не буде постачати газ, а Україна – транспортувати його до ЄС. Це мільярдні втрати для обох. А європейці взагалі можуть замерзнути. Так вже було під час газової війни 2009 року. Коли Росія перекрила вентиль Україні.

Київ пропонує укласти контракт на десять років із мінімальним транзитним обсягом 60 млрд кубометрів на рік. А щоб Путін знову не грав у газові наперстки, зобов’язання Москви має регулювати європейське законодавство.

Одного разу Путін вже обпікся, коли Київ подав зустрічний позов до міжнародного суду за обсяги газу, які Росія не поставила для транзиту. Стокгольмський арбітраж виніс рішення на користь України. Газпром винен майже $3 млрд, але не віддає. Тому Київ звертається до європейських судів і вони арештовують активи російського монополіста у ЄС та Швейцарії.

У Газпромі висувають свої умови нового транзитного контракту: по-перше, Нафтогаз має відмовитись від вже виграних у Стокгольмському арбітражі $3 млрд, а по-друге, укласти короткотермінову угоду – лише на рік.

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Балтійський і Чорноморський газогони дозволять Росії транспортувати блакитне паливо до Європи в обхід української ГТС, яка може блокувати поставки Газпрому і є певним запобіжником геополітичних апетитів Путіна. А без української труби Путін остаточно підсадить ЄС на російську газову голку.

Німецькі видання пишуть, що Захід свідомо затягував будівництво Північного потоку-2 аби створити російсько-український паритет у перемовинах щодо нового транзитного контракту і не бути заручниками Газпрому.

Схоже, європейський план із затягуванням спрацював. Нинішня транзитна угода закінчується, у Газпрому все менше часу на маневри і шантаж. Але з іншого боку, Кремль подолав останню перепону у зведенні Північного потоку-2 – Данія таки дозволила прокласти трубу через свою акваторію, змінивши співвідношення сил у переговорах між Києвом та Москвою.

У Нафтогазі заявили, що через Балтійський та Чорноморський потоки Росія зможе забезпечити газові потреби Європи без допомоги української ГТС. Європейці добре знають, що Путін любить використовувати енергоносії як зброю, тому перестрахувалися.

Якщо Путіну таки вдасться переконати ще й Берлін аби змінити законодавство, це спровокує кризу всередині ЄС, адже означатиме, що Німеччина поставила свої інтереси та законодавство над загальноєвропейським.

Тим часом простих українців цікавить, чи не замерзнуть вони цієї зими через геополітичні ігри. Адже окрім транзитного демаршу, Газпром цього тижня ще й офіційно відмовився продавати нам газ за визначеними Стокгольмським арбітражем цінами. Окрім цього, фахівці кажуть: якщо Росія припинить транзит, Україна готова частково перевести ГТС у реверсний режим. Тобто, транспортувати газ з Європи та підземних сховищ із заходу країни.

До слова, Факти ICTV розповідали про ризики та можливості для українського газового ринку після відокремлення ГТС.

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