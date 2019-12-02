Верховна Рада ІХ затвердила зміни у календарному плані осінньої сесії.
20 вересня Верховна Рада затвердили зміни до календарного плану проведення другої сесії парламенту.
Календарний план роботи парламенту на грудень:
- 2 грудня – погоджувальні ради;
- 3, 4, 5, 6 грудня – пленарні засідання;
- З 9 до 13 грудня – робота в комітетах;
- 16 грудня – погоджувальні ради;
- 17, 18, 19, 20 грудня – пленарні засідання;
- Тиждень з 23 до 27 грудня робота з виборцями.
- Година запитань до уряду запланована на 6 та 20 грудня.
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Факти ICTV детально розповідали, як держава розподілить кошти бюджету 2020.
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