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Факти / Україна / Політика

Календар роботи Верховної Ради

Верховна Рада ІХ затвердила зміни у календарному плані осінньої сесії.

Календар роботи Верховної Ради

20 вересня Верховна Рада затвердили зміни до календарного плану проведення другої сесії парламенту.

Календарний план роботи парламенту на грудень:

  • 2 грудня – погоджувальні ради;
  • 3, 4, 5, 6 грудня – пленарні засідання;
  • З 9 до 13 грудня – робота в комітетах;
  • 16 грудня – погоджувальні ради;
  • 17, 18, 19, 20 грудня – пленарні засідання;
  • Тиждень з 23 до 27 грудня робота з виборцями.
  • Година запитань до уряду запланована на 6 та 20 грудня.

Читайте: Рада ухвалила держбюджет 2020 у другому читанні

Факти ICTV детально розповідали, як держава розподілить кошти бюджету 2020.

Фото: УНІАН

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