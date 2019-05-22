Кабінет міністрів направив 39,8 млн грн на забезпечення житлом переселенців – учасників АТО.

Кабмін виділив майже 40 млн грн на забезпечення житлом переселенців з числа учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які брали участь в АТО/ООС і тих, хто потребує поліпшення житлових умов.

Ці гроші залишилися від конфіскованих коштів та коштів, які були отримані від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду за вчинення корупційного правопорушення.

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Міністерству внутрішніх справ направляється нерозподілений залишок грошей – 30 млн грн.

За ці кошти буде проведена реконструкція гуртожитку в Сєвєродонецьку Луганської області під житло для поліцейських.

Міністерство соціальної політики отримає 9,8 млн грн для реалізації програми субвенції місцевим бюджетам на виплату компенсації за отримання житла для учасників бойових дій внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю внаслідок війни третьої групи і тих, хто потребує поліпшення умов житла.

Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман оголосив, що подає заяву про відставку.

Джерело: Міністерство у справах ветеранів