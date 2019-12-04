Министр Кабмина Дмитрий Дубилет вместе с народным депутатом от фракции Голос Ярославом Железняком зарегистрируют законопроект, который упрощает взаимодействие ФЛП с налоговой службой.

Дмитрий Дубилет анонсировал законопроект для упрощения взаимодействия с налоговой, в частности, по отмене книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость.

– Сегодня вместе с Ярославом Железняком регистрируем законопроект, который несколько упростит взаимодействие с налоговой. Из самого интересного – отмена книги учета для ФЛП, которые не являются плательщиками НДС, – сообщил Дубилет.

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По его словам, на этой неделе было собрано чуть ли не рекордное количество подписей за этот законопроект от депутатов из всех фракций.

К слову, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который предлагает предоставить возможность налоговым органам закрывать ФЛП, которые не ведут деятельность.