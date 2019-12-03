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У волинському лісництві розстріляли сім ланей, які були у вольєрі

На Волині в одному з лісництв розстріляли сім ланей. Усі вбиті тварини були самками. Їх тримали у вольєрі, який звели 2 роки тому, аби розводити та випускати у живу природу.

Працівники лісництва не розуміють, хто і чому міг так жорстоко вбити беззахисних тварин. Вочевидь, самки навіть не тікали, бо туші лежали неподалік одна від одної.

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Дике полювання на тварин влаштували вночі. Стріляли безшумно, адже ніхто з працівників нічого не чув. Камер відеоспостереження тут немає, охорона на в’їзді, та зайти у ліс можна майже з усіх боків.

Вольєр із ланями – найулюбленіша локація дітей на території молодіжно-лісівничого центру. Тут планували збільшувати популяцію і випускати їх у дику природу. Взимку сотні школярів приїздили сюди милуватися благородними тваринами та годувати їх.

Разом із самками тут було ще 15 оленів, але вони не постраждали. Нині поліція шукає речові докази, які допоможуть знайти вбивць тварин. Розпочали кримінальне провадження за статтею незаконне полювання.

Нагадаємо, у Словенії суд заборонив відстрілювати вовків та ведмедів. Це спричинило численні мітинги та протести.

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