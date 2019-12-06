З сайту МОЗ зникли усі згадки про Супрун – Литовченко

З сайту Міністерства охорони здоров’я зникли всі згадки про попередню в .о. міністра Уляні Супрун.

Вказівка ​​стерти з сайту згадки про попереднє керівництво дала виконуюча обов’язки держсекретаря відомства.

Про це розповіла голова Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції Міністерства охорони здоров’я Ірина Литовченко.

Також, за її словами, в міністерстві змушували переписувати документи, щоб навіть в них не було згадок про Супрун.

– В обід майже державний секретар Міністерства охорони здоров’я зателефонувала системним адміністраторам сайту і сказала, що у них є п’ять хвилин, аби з сайту зникли абсолютно всі згадки про попередню політичну команду – новини, фотографії, відео – абсолютно все. Про це відразу написали у групі міністерства і поінформували прес-службу як відповідальних за контентний зміст сайту, – написала Литовченко.

Вона додала, що системні адміністратори виконали доручення державного секретаря і продовжили працювати. Пізніше надійшло доручення розмістити на сторінці міністерства в Facebook повідомлення про те, що на сайті відомства стався технічний збій і всі новини зникли випадково, але ці проблеми ніби вже вирішили.

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Вранці наступного дня на сайті розмістили повідомлення про збій, однак датували його попереднім числом.

– Це відверта брехня, про яку знає все міністерство. Я попередила, що якщо вони змушують мене брехати на сторінці міністерства, на своїй сторінці я розповім правду, – додала Литовченко.

Вона також розповіла, що після призначення главою МОЗ Зоряни Скалецької, у відомстві змусили переписати всі протоколи міжнародних зустрічей і довідки про попереднє співробітництво, аби ніде не було згадано прізвища Супрун.

– Це вже не перша спроба підставити своїх підлеглих і прикрити свій черговий факап “поганими державними службовцями”. За 100 днів уряду нас лякали аудитом та перевірками, труїли на мене СБУ, погрожували тітушки, підсовували підсадних співробітників, давали нереалістичні доручення, які суперечать одне одному. Жодного разу моя команда не відмовилася виконувати свій обов’язок державних службовців і виконувала всі найбезглуздіші завдання, – розповіла глава Директорату.

Однак, за її словами, проводити складну в Україні реформу з таким керівництвом було б прикрим самогубством.

– Працювати з тим, хто змушує тебе брехати країні – це приниження власної гідності і професіоналізму, – резюмувала Ірина Литовченко.

Раніше ми писали, що відомо про нового міністра охорони здоров’я Зоряну Скалецьку.

Джерело: Ірина Литовченко