Уляна Супрун у відповідь на звільнення з посади виконувача обов’язків міністра охорони здоров’я пообіцяла повернутися.

Новий Кабмін 4 вересня звільнив Уляну Супрун з посади в.о. глави МОЗ та її заступників.

– Більше не виконую обов’язки міністра охорони здоров’я України…Нашій команді вдалося зробити дуже багато. Це реальні відчутні зміни для мільйонів українців. Але попереду ще більше, і ми в жодному разі не збираємося зупинятися. I’ll be back! – написала вона.

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук після засідання уряду наголосив, що це не політичне рішення – просто технічно змінюється команда у міністерстві.

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– Пані Уляна здійснювала свої повноваження в статусі першого заступника, тому так, звичайно, рішення про це сьогодні ухвалено. За власним бажанням вони всі пішли, – додав він.

Нагадаємо, 29 серпня Верховна Рада призначила голову правління Української медико-правової асоціації, члена Всесвітньої асоціації медичного права та директора громадської організації Форум здоров’я Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров’я.

Джерело: Уляна Супрун