С сайта Министерства здравоохранения исчезли все упоминания об предыдущей и. о. министра Ульяне Супрун.

Указание стереть из сайта упоминания о предыдущем руководстве дала исполняющая обязанности госсекретаря ведомства.

Об этом рассказала глава Директората стратегического планирования и европейской интеграции Министерства здравоохранения Ирина Литовченко.

Также, по ее словам, в министерстве заставляли переписывать документы, чтобы даже в них не было упоминаний о Супрун.

– В обед почти государственный секретарь Минздрава позвонила системным администраторам сайта и сказала, что у них есть пять минут, чтобы с сайта исчезли абсолютно все упоминания о предыдущей политической команде – новости, фотографии, видео – абсолютно все. Об этом сразу написали в группе министерства и проинформировали пресс-службу как ответственных за контентное содержание сайта, – написала Литовченко.

Она добавила, что системные администраторы выполнили поручение государственного секретаря и продолжили работать. Позже, поступило поручение разместить на странице министерства в Facebook сообщение о том, что на сайте ведомства произошел технический сбой и все новости исчезли случайно, но эти проблемы вроде как уже решили.

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Утром следующего дня на сайте разместили сообщение о сбое, однако датировали его предыдущим числом.

– Это откровенная ложь, о которой знает все министерство. Я предупредила, что если они заставляют меня врать на странице министерства, на своей странице я расскажу правду, – добавила Литовченко.

Она также рассказала, что после назначения главой Минздрава Зоряны Скалецкой, в ведомстве заставили переписать все протоколы международных встреч и справки о предварительном сотрудничестве, чтобы нигде не было упомянуто фамилии Супрун.

– Это уже не первая попытка подставить своих подчиненных и прикрыть свой очередной факап “плохими государственными служащими”. За 100 дней правительства нас пугали аудитом и проверками, травили на меня СБУ, угрожали титушки, подсовывали подсадных сотрудников, давали нереалистичные поручения, которые противоречат друг другу. Ни разу моя команда не отказалась выполнять свой долг государственных служащих и выполняла все самые нелепые задачи, – рассказала глава Директората.

Однако, по ее словам, проводить сложнейшую в Украине реформу с таким руководством было бы досадным самоубийством.

– Работать с тем, кто заставляет тебя врать стране – это унижение собственного достоинства и профессионализма, – резюмировала Ирина Литовченко.

Ранее мы писали о том, что известно о новом министре здравоохранения Зоряне Скалецкой.

Источник: Ирина Литовченко