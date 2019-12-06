З’явився розклад нормандського саміту

Зустріч лідерів країн нормандської четвірки розпочнеться 9 грудня о 16.00 у Парижі.

Нормандський саміт у Парижі розпочнеться 9 грудня о 16.00 за місцевим часом та о 17.00 за Києвом.

– Робоче засідання в чотиристоронньому форматі має розпочатися о 16.00. Спільна конференція запланована на 19.00, – сказала представниця німецького уряду Ульріке Деммер.

За її словами, у Берліні сподіваються, що результатом першого за три роки саміту стане новий імпульс у мирному процесі та погодження нових кроків.

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Деммер зазначила, що з жовтня 2016 року, коли відбувся попередній саміт, не вдалося просунутися в питанні мирного процесу, але тепер з’явилася нова динаміка.

Нагадаємо, 28 листопада Володимир Зеленський провів телефонну розмову з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, щоб скоординувати позиції щодо зустрічі нормандської четвірки, а 6 грудня Зеленський розмовляв з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Також відомо, що президент України їде на нормандський саміт з планами мінімум і максимум, які передбачають припинення вогню на Донбасі, звільнення українських полонених та деокупацію територій.