Віче перед нормандським самітом збереться не протестувати – Порошенко

Віче на Майдані збереться, щоб підтримати Україну та нагадати сторонам переговорів у нормандському форматі про “червоні лінії”.

Всеукраїнське віче Червоні лінії на Майдані Незалежності в Києві у неділю, 8 грудня, збереться не протестувати, а підтримати Україну.

– Для того, щоб Росія, Франція, Німеччина почули – ми за ці “червоні лінії” не вийдемо, – заявив п’ятий президент України Петро Порошенко.

За його словами, люди приймуть відсутність результатів за підсумками переговорів у нормандському форматі.

– Нічого страшного. Повертайтеся до України, об’єднуйте націю, будуйте армію, будуйте державу, – підкреслив він.

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Порошенко також додав, що захисту від Німеччини і Франції Україні варто чекати в тому випадку, якщо наша країна “сама себе буде готова захистити”.

Нагадаємо, 8 та 9 грудня у Києві заплановано проведення п’яти акцій, у яких анонсована участь десятків тисяч людей.