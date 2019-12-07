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Факты / Украина / Политика

Вече перед нормандским саммитом соберется не протестовать – Порошенко

Вече на Майдане соберется, чтобы поддержать Украину и напомнить сторонам переговоров в нормандском формате о “красных линиях”.

Вече перед нормандским саммитом соберется не протестовать – Порошенко

Всеукраинское вече Красные линии на Майдане Независимости в Киеве в воскресенье, 8 декабря, соберется не протестовать, а поддержать Украину.

– Для того, чтобы Россия, Франция, Германия услышали – мы за эти “красные линии” не выйдем, – заявил пятый президент Украины Петр Порошенко.

По его словам, люди примут отсутствие результатов по итогам переговоров в нормандском формате.

– Ничего страшного. Возвращайтесь в Украину, объединяйте нацию, стройте армию, стройте государство, – подчеркнул он.

Читайте: Появилось расписание нормандского саммита

Порошенко также добавил, что защиты от Германии и Франции Украине стоит ждать в том случае, если наша страна “сама себя будет готова защитить”.

Напомним, 8 и 9 декабря в Киеве запланировано проведение пяти акций, в которых анонсировано участие десятков тысяч человек.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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