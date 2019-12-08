PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Нормандська зустріч – це можливість змусити гармати замовкнути – Мендель

Речник президента України Юлія Мендель зазначила, що норманський саміт важливий дипломатичний крок на шляху до миру, проте одразу після нього не варто очікувати на повне припинення війни на Донбасі.

Нормандська зустріч – це можливість змусити гармати замовкнути – Мендель

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила, аби припинити війну на Донбасі варто говорити про неї на дипломатичному рівні.

– Пам’ятаєте фразу Поки говорять дипломати – гармати мовчать? Нормандська зустріч 9 грудня – це можливість змусити гармати замовкнути. Ніщо інше поки не діє, – зазначила Мендель.

Вона додала, що зустріч у нормандському форматі – важливий крок у досягненні миру, бо без нього немає можливості говорити, а, відтак, незрозуміло, яка рухатися далі.

Читайте: На Майдані проходить акція напередодні нормандського саміту (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Також Юлія Мендель зазначила, що Україна має сильних союзників, які її підтримують на міжнародній арені, зокрема Німеччина, Франція, США та Великої Британії.

– 10 грудня війна на Донбасі не закінчиться, це правда. Завищені очікування від Норманді, як її вже охрестили в народі, можуть принести посмак розчарування, – заявила речник президента.

Крім того, вона додала, що всі мирні ініціативи Володимира Зеленського викликають страхи та скептичні настрої у суспільстві, проте з часом завершуються успіхом, зокрема будівництво мосту у Станиці Луганській, відведення сил на Донбасі та повернення полонених українців з РФ.

Раніше Факти ICTV писали, що президент України Володимир Зеленський на нормандської зустрічі порушить питання про повернення полонених, припинення вогню і виведення бандформувань з Донбасу.

Фото: УНІАН

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Від результатів нормандського саміту залежить майбутнє України – Разумков
Від результатів нормандського саміту залежить майбутнє України – Разумков
Владимир Зеленский
Нормандський саміт: три першочергові питання, які порушить Зеленський
Нормандський саміт: Зеленський скликав засідання РНБО
Нормандський саміт: Зеленський скликав засідання РНБО
Перед нормандським самітом у Києві анонсовано акції на десятки тисяч людей
Перед нормандським самітом у Києві анонсовано акції на десятки тисяч людей
Я не продаю нашу країну нікому, ніколи, нізащо – Зеленський про нормандську зустріч
Я не продаю нашу країну нікому, ніколи, нізащо – Зеленський про нормандську зустріч
Нормандський формат
З’явився розклад нормандського саміту
Меркель проведе окремі зустрічі з Путіним і Зеленським 9 грудня
Меркель проведе окремі зустрічі з Путіним і Зеленським 9 грудня
Давид Арахамія
Стіна на Донбасі – це метафора: Арахамія про заяву Єрмака
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка