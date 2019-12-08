Нормандська зустріч – це можливість змусити гармати замовкнути – Мендель

Речник президента України Юлія Мендель зазначила, що норманський саміт важливий дипломатичний крок на шляху до миру, проте одразу після нього не варто очікувати на повне припинення війни на Донбасі.

Прес-секретар президента України Юлія Мендель заявила, аби припинити війну на Донбасі варто говорити про неї на дипломатичному рівні.

– Пам’ятаєте фразу Поки говорять дипломати – гармати мовчать? Нормандська зустріч 9 грудня – це можливість змусити гармати замовкнути. Ніщо інше поки не діє, – зазначила Мендель.

Вона додала, що зустріч у нормандському форматі – важливий крок у досягненні миру, бо без нього немає можливості говорити, а, відтак, незрозуміло, яка рухатися далі.

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Також Юлія Мендель зазначила, що Україна має сильних союзників, які її підтримують на міжнародній арені, зокрема Німеччина, Франція, США та Великої Британії.

– 10 грудня війна на Донбасі не закінчиться, це правда. Завищені очікування від Норманді, як її вже охрестили в народі, можуть принести посмак розчарування, – заявила речник президента.

Крім того, вона додала, що всі мирні ініціативи Володимира Зеленського викликають страхи та скептичні настрої у суспільстві, проте з часом завершуються успіхом, зокрема будівництво мосту у Станиці Луганській, відведення сил на Донбасі та повернення полонених українців з РФ.

Раніше Факти ICTV писали, що президент України Володимир Зеленський на нормандської зустрічі порушить питання про повернення полонених, припинення вогню і виведення бандформувань з Донбасу.