PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

На Майдані проходить акція напередодні нормандського саміту (ТРАНСЛЯЦІЯ)

О 13.00 8 грудня на Майдані Незалежності розпочалося віче опозиції перед зустріччю у нормандському форматі.

митинг на майдане

У Києві на Майдані Незалежності люди збираються на віче напередодні нормандського саміту і зустрічі президентів Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

На Майдані розгорнули сцену, чергують правоохоронці. У центрі зібралися не лише кияни, але й люди з регіонів.

Рух транспорту Хрещатиком не перекритий.

Читайте: Це не буде Мінськ-3: Пристайко розповів про зміст рішення нормандського саміту

За словами організаторів, акція називається Червоні лінії, які не повинні перетнути під час зустрічі в нормандському форматі.

Учасники тримають в руках прапори України та плакати з написами: червоні лінії для Зе!, Жодних компромісів, Я не хочу в Союз, Путін буде в суді.

Мітинг проходить в спокійному режимі.

Метою акції є застереження Зеленського про неприпустимість переходу червоних ліній на переговорах в Парижі. Серед вимог – недопущення федералізації і будь-яких компромісів з унітарному облаштування держави, компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу, ніяких політичний дій, зокрема, виборів на Донбасі.

Також від Зеленського вимагають не допустити компромісів щодо деокупації і повернення Криму в Україну.

Увечері планується акція біля Офісу президента. За словами активістів, вони ночуватимуть на Банковій до закінчення зустрічі в Парижі.

Лідер партії Євросолідарність України Петро Порошенко закликав українців вийти на Майдан, щоб нагадати всім про червоні лінії в переддвепії нормандського саміту.

– Закликаю українських патріотів прийти сьогодні о 13.00 на Майдан Незалежності в Києві і на площі ваших рідних міст. Повинні спільно захистити Україну! Росія, Франція, Німеччина повинні почути червоні лінії, за які ми не вийдемо. Ми чітко знаємо, що потрібно Україні! – написав він.

Взяти участь у мітингу закликав лідер партії і лідер партії Голос Святослав Вакарчук.

Раніше лідер Батьківщини Юлія Тимошенко також закликала Зеленського не перетинати червоні лінії, але закликів виходити на віче не було.

Нагадаємо, 4 грудня народний депутат від Євросолідарності Андрій Парубій опублікував звернення Петра Порошенка, Святослава Вакарчука та Юлія Тимошенко, які закликали українців вийти на Майдан Незалежності напередодні зустрічі в нормандському форматі.

Фото: Klymenko Time

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

дтп в киеве
ДТП у центрі Києва: авто винесло на зустрічну смугу, загинула жінка
У Києві на Лівобережній авто злетіло з мосту
У Києві на Лівобережній авто злетіло з мосту
Перед нормандським самітом у Києві анонсовано акції на десятки тисяч людей
Перед нормандським самітом у Києві анонсовано акції на десятки тисяч людей
Машина времени дала юбілейний концерт у Києві – як це було
Машина времени дала юбілейний концерт у Києві – як це було
У Києві кавалер із сайту знайомств повів жінку на побачення у квартиру з трупом
У Києві кавалер із сайту знайомств повів жінку на побачення у квартиру з трупом
Перелом і рана голови: у центрі Києва на жінку впали риштування
Перелом і рана голови: у центрі Києва на жінку впали риштування
джулиани
Джуліані прилетів до Києва – ЗМІ
У якому стані громадські вбиральні Києва – перевірка Фактів ICTV
У якому стані громадські вбиральні Києва – перевірка Фактів ICTV
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка