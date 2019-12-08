О 13.00 8 грудня на Майдані Незалежності розпочалося віче опозиції перед зустріччю у нормандському форматі.

У Києві на Майдані Незалежності люди збираються на віче напередодні нормандського саміту і зустрічі президентів Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

На Майдані розгорнули сцену, чергують правоохоронці. У центрі зібралися не лише кияни, але й люди з регіонів.

Рух транспорту Хрещатиком не перекритий.

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За словами організаторів, акція називається Червоні лінії, які не повинні перетнути під час зустрічі в нормандському форматі.

Учасники тримають в руках прапори України та плакати з написами: червоні лінії для Зе!, Жодних компромісів, Я не хочу в Союз, Путін буде в суді.

Мітинг проходить в спокійному режимі.

Метою акції є застереження Зеленського про неприпустимість переходу червоних ліній на переговорах в Парижі. Серед вимог – недопущення федералізації і будь-яких компромісів з унітарному облаштування держави, компромісів щодо європейського та євроатлантичного курсу, ніяких політичний дій, зокрема, виборів на Донбасі.

Також від Зеленського вимагають не допустити компромісів щодо деокупації і повернення Криму в Україну.

Увечері планується акція біля Офісу президента. За словами активістів, вони ночуватимуть на Банковій до закінчення зустрічі в Парижі.

Лідер партії Євросолідарність України Петро Порошенко закликав українців вийти на Майдан, щоб нагадати всім про червоні лінії в переддвепії нормандського саміту.

– Закликаю українських патріотів прийти сьогодні о 13.00 на Майдан Незалежності в Києві і на площі ваших рідних міст. Повинні спільно захистити Україну! Росія, Франція, Німеччина повинні почути червоні лінії, за які ми не вийдемо. Ми чітко знаємо, що потрібно Україні! – написав він.

Взяти участь у мітингу закликав лідер партії і лідер партії Голос Святослав Вакарчук.

Раніше лідер Батьківщини Юлія Тимошенко також закликала Зеленського не перетинати червоні лінії, але закликів виходити на віче не було.

Нагадаємо, 4 грудня народний депутат від Євросолідарності Андрій Парубій опублікував звернення Петра Порошенка, Святослава Вакарчука та Юлія Тимошенко, які закликали українців вийти на Майдан Незалежності напередодні зустрічі в нормандському форматі.

Фото: Klymenko Time