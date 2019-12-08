Нормандський саміт: три першочергові питання, які підніме Зеленський

Прес-секретар Офісу президента Юлія Мендель розповіла, що Володимир Зеленський підніме три питання на нормандської зустрічі.

Пріоритетні питання Зеленського на зустрічі в Парижі:

– Терміни та умови повернення полонених українців.

– Припинення вогню.

– Виведення чужих військ і бандформувань з території Донбасу.

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За її словами, перші два питання стосуються людського життя, а тому вони найважливіші.

– Остання умова для проведення виборів на Донбасі. Їх проведення, в рамках виборів по всій території України, може відбутися, тільки коли там не буде чужих військ і незаконних збройних формувань. Так говорить закон України і проста логіка: не зможуть на Донбас зайти українські партії, не зможуть там бути міжнародні спостерігачі, люди зможуть проголосувати відкрито і незаангажовано під дулом автоматів. Спочатку – наш рубіж, потім – вибори, адже це наші території, а місцеві вибори проходитимуть по всій Україні, – сказала вона.