Нормандський саміт: три першочергові питання, які підніме Зеленський

Президент України Володимир Зеленський на нормандської зустрічі підніме питання про повернення полонених, припинення вогню і виведення бандформувань з Донбасу.
Прес-секретар Офісу президента Юлія Мендель розповіла, що Володимир Зеленський підніме три питання на нормандської зустрічі.
Пріоритетні питання Зеленського на зустрічі в Парижі:
– Терміни та умови повернення полонених українців.
– Припинення вогню.
– Виведення чужих військ і бандформувань з території Донбасу.
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За її словами, перші два питання стосуються людського життя, а тому вони найважливіші.
– Остання умова для проведення виборів на Донбасі. Їх проведення, в рамках виборів по всій території України, може відбутися, тільки коли там не буде чужих військ і незаконних збройних формувань. Так говорить закон України і проста логіка: не зможуть на Донбас зайти українські партії, не зможуть там бути міжнародні спостерігачі, люди зможуть проголосувати відкрито і незаангажовано під дулом автоматів. Спочатку – наш рубіж, потім – вибори, адже це наші території, а місцеві вибори проходитимуть по всій Україні, – сказала вона.
Нагадаємо, зустріч лідерів країн нормандської четвірки пройде 9 грудня у Парижі. Не виключають, що під час можливої особистої зустрічі президентів України і РФ Володимира Путіна і Володимира Зеленського можуть підняти питання, зокрема, про новий контракт на транзит російського газу українською територією.