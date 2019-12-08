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Факты / Украина

На Майдане проходит акция накануне нормандского саммита (ТРАНСЛЯЦИЯ)

В 13.00 8 декабря на Майдане Независимости началось вече оппозиции перед встречей в нормандском формате.

майдан 8 декабря

В Киеве на Майдане Независимости люди собираются на вече накануне нормандского саммита и встречи президентов Владимира Зеленского с Владимиром Путиным.

На Майдане развернули сцену, дежурят правоохранители. В центре собрались не только киевляне, но и люди из регионов.

Движение транспорта по Крещатику не перекрыто.

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По словам организаторов, акция называется Красные линии, которые не должны пересечь во время встречи в нормандском формате.

Вечером планируется акция возле Офиса президента. По словам активистов, они будут ночевать на Банковой до окончания встречи в Париже.

Лидер партии Евросолидарность Украины Петр Порошенко призвал украинцев выйти на Майдан, чтобы напомнить всем о красных линиях в преддвепии нормандского саммита.

– Призываю украинских патриотов прийти сегодня в 13.00 на Майдан Независимости в Киеве и на площади ваших родных городов. Должны совместно защитить Украину! Россия, Франция, Германия должны услышать красные линии, за которые мы не выйдем. Мы четко знаем, что нужно Украине! – написал он.

Принять участие в митинге призвал лидер партии и лидер партии Голос Святослав Вакарчук.

Ранее лидер Батькивщины Юлия Тимошенко также призвала Зеленского не пересекать красные линии, но призывов выходить на вече не было.

Напомним, 4 декабря народный депутат от Евросолидарности Андрей Парубий опубликовал обращение Петра Порошенко, Святослава Вакарчука и Юлия Тимошенко, которые призвали украинцев выйти на Майдан Независимости накануне встречи в нормандском формате.

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