Лідери партій Європейська солідарність, Голос і Батьківщина закликали українців вийти 8 грудня на Майдан Незалежності у Києві.

Народний депутат від Євросолідарності Андрій Парубій опублікував звернення Петра Порошенка, Святослава Вакарчука та Юлії Тимошенко, які закликали українців вийти на Майдан Незалежності напередодні зустрічі в нормандському форматі.

– Закликаємо всіх українців, всі державні політичні сили, громадські організації 8 грудня о 13.00 вийти на Майдан Незалежності, щоб продемонструвати нашу єдність і рішучість у боротьбі за Україну, – йдеться в повідомленні.

У зверненні йдеться, що акція пройде для того, щоб “нагадати владі про червоні лінії”.

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Також заклик містить низку вимог. Зокрема, жодних компромісів щодо повернення Криму в Україну, європейського та євроатлантичного курсу.

Лідери партій вимагають не проводити вибори на тимчасово окупованих територіях Донбасу до виконання умов безпеки і деокупації. Зокрема, виведення російських військ, роззброєння незаконних збройних формувань, встановлення контролю над державним кордоном.

Нагадаємо, 9 грудня в Парижі відбудеться зустріч глав України, Франції, Німеччини та Росії. Це буде перша зустріч за більш ніж за три роки.

Україна розробляє кілька варіантів розвитку подій під час переговорів. Помічник президента Андрій Єрмак розповів, що програма максимум для України – досягнення миру. Мінімум – припинення вогню і обмін полоненими. Не виключено, що підніматимуть питання транспортування газу.