Нормандський саміт 2019: все, що потрібно знати про зустріч

9 грудня у французькому Парижі відбудеться зустріч лідерів країн нормандської четвірки.

Факти ICTV зібрали усю необхідну інформацію про нормандський саміт, який відбудеться вперше за три роки.

Де і для чого проводять зустріч у нормандському форматі

Цього разу зустріч лідерів країн нормандської четвірки відбудеться у французькому Парижі 9 грудня. Вона розпочнеться о 17.00 за київським часом.

Прес-конференція за результатами нормандського саміту запланована на 20.00 за київським часом.

Він стане вже шостою зустріччю у нормандському форматі.

Під час переговорів лідери України, Росії, Німеччини і Франції мають закріпити нові послідовності із реалізації Мінських домовленостей із конкретними датами.

Очікується, що під час саміту також порушуватимуть питання обміну полонених, закріплення особливого статусу ОРДЛО і виборів на Донбасі.

Рішення за результатами зустрічі

Під час підготовки до нормандського саміту почали розробляти і рішення, яке можуть підписати за результатами зустрічі.

Віце-прем’єр-міністр з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що це буде комюніке, в якому немає жодних юридичних зобов’язань, які б взяла на себе Україна.

Напередодні зустрічі трохи більше про документ розповів і міністр закордонних справ Вадим Пристайко. За його словами, документ дуже короткий і в ньому немає положень, які б змінювали черговість чи зміст Мінських домовленостей.

У ньому міститимуться загальні положення, серед яких визначення наступних точок розведення військ від лінії розмежування, робота над наступним обміном полоненими з урахуванням формату всіх на всіх та визначення наступних ділянок розмінування на Донбасі.

Остаточний документ мають оформити вже за результатами рішень нормандської четвірки.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков також заявив, що зазначений документ є необов’язковим і можливо матиме “зафіксовані точки дотику для спільного розуміння”.

Очікування від нормандського саміту

Президент України Володимир Зеленський очікує, що на зустрічі нормандської четвірки зможуть домовитися про чіткі терміни виконання Мінських домовленостей і встановлення миру на Донбасі.

Під час зустрічі Зеленський планує обговорити:

припинення вогню на Донбасі;

обмін полоненими;

виведення іноземних військ і незаконних військових формувань з території Донбасу;

повернення Україні контролю над кордоном з РФ;

проведення місцевих виборів на Донбасі після деокупації.

Крім того, Пристайко казав про те, що Україна готова до “розумних компромісів”, які дадуть можливість домогтися прогресу у вирішенні конфлікту на Донбасі.

Щодо нормандського формату висловилася і прес-секретар президента України Юлія Мендель. Вона вважає, що нормандський саміт стане важливим кроком у досягненні миру.

– Пам’ятаєте фразу Поки говорять дипломати – гармати мовчать? Нормандська зустріч 9 грудня – це можливість змусити гармати замовкнути. Ніщо інше поки не діє, – сказала Мендель.

У Росії не прогнозують, ухваленням яких рішень можуть завершитися переговори у нормандському форматі.

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Проте президент РФ Володимир Путін неодноразово говорив про те, що необхідно погодити закон про особливий статус з бойовиками “Л/ДНР” і бачить це питання ключовим на переговорах у нормандському форматі.

Також Росія перед підготовкою до нормандського саміту висувала умову розведення військ на Донбасі вздовж усієї лінії розмежування.

Президент Франції Еммануель Макрон сподівається, що переговори дадуть змогу просунутися у реалізації Мінських домовленостей.

У свою чергу, канцлер Німеччини Ангела Меркель наголосила на необхідності виконання Мінських домовленостей Росією та закріпленні особливого статусу Донбасу в українському законодавстві.

Крім того, про нормандську зустріч висловився і президент США Дональд Трамп. Він вважає, що Україна і Росія зможуть досягти певного прогресу у врегулюванні конфлікту на Донбасі.

– Майбутня зустріч Росії з Україною дуже важлива. Є ймовірність, що буде досягнутий дуже великий прогрес. Це важливо для України і для Росії теж. Тому що вони борються дуже давно, надто довго, – сказав президент США.

Також Сполучені Штати сподіваються, що нормандський саміт наблизить відновлення територіальної цілісності України.

Що було на нормандському саміті у 2016 році

Останню зустріч у нормандському форматі провели 19 жовтня 2016 року у німецькому Берліні.

Тоді їй передувало загострення на Донбасі. Під час зустрічі лідери країн обговорювали імплементацію формули Штайнмаєра, проведення виборів на сході України.

Українська сторона і п’ятий президент Петро Порошенко наполягали на тому, що вибори на Донбасі мають відбутися лише після встановлення контролю над кордоном з РФ і виведення іноземних військ та незаконних збройних формувань з території України.

Результатом саміту стали дорожня карта виконання Мінських домовленостей, погодження ділянок для розведення сил та домовленість про розширення місії ОБСЄ.

Проте з того часу Росія тільки шукала нові приводи для того, щоб не виконувати Мінські домовленості і звинувачувала Україну. Крім того, було зірвано розведення військ і вони повернулися на свої позиції.

До слова, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров припустив, що Зеленський і Путін можуть провести неформальну зустріч на полях нормандського саміту.