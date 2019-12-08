Пожежа в Одесі: люди приносять квіти на місце трагедії, розбирання завалів триває

Кількість жертв одеської трагедії сягнула десяти осіб. 7 грудня ввечері зупинилося серце рятувальника Сергія Шатохіна, який чотири дні був у комі. 4 грудня, коли він підіймався драбиною аби евакуювати людей, на нього впала студентка, яка померла того ж дня у лікарні. Раніше рятувальники знайшли 8 тіл.

Серед упізнаних загиблих – 16-річний Кирило Трофимчук. Невідома доля ще 6 людей. Президент Володимир Зеленський оголосив 8 грудня національним днем жалоби.

Рятувальники безперервно розбирають завали. Все ще існує загроза обвалу, а подекуди з’являється тління. Рятувальників підтримують волонтери та місцева влада.

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Водночас в Одесі наростає обурення. До місця трагедії прийшли з півсотні людей на мітинг під гаслом Недбальство вбиває. Учасники вимагали відсторонити голову ДСНС Одеської області Віктора Федорчака, провести негайне розслідування та перевірити техніку пожежної безпеки у всіх громадських місцях.

На вулицю Троїцьку, де сталася трагедія, люди приносять квіти та запалюють свічки на імпровізованому меморіалі.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, що до пошуків зниклих в одеському коледжі долучаться рятувальники з Києва.

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