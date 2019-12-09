9 грудня розпочнуться переговори у нормандському форматі за участю президента України Володимира Зеленського, президента Росії Володимира Путіна, президента Франції Еммануеля Макрона і канцлера Німеччина Ангели Меркель.

Зеленський прибув до Єлисейського палацу о 15.55 за Києвом. До початку зустрічі у нормандському форматі президент України зустрівся з Макроном і Меркель.

Близько 18.15 стартували перемовини в нормандському форматі. О 20.30 зустріч лідерів країн-учасниць призупинили заради діалогу Зеленського з Путіним. З

Близько 22.00 зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна закінчилася.

Потім лідери країн пішли на вечерю, де продовжили перемовини.

Прес-конференція за результатами зустрічі нормандської четвірки розпочнеться вже вночі 10 грудня.