Зустріч нормандської четвірки у Парижі – підсумки (ОНЛАЙН)
9 грудня о Парижі відбулися переговори в нормандському форматі, перерва в яких тривав три роки.
Зустрілися президент України Володимир Зеленський, президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель.
За підсумками було підписано комюніке, яке закріпило обмін полоненими до кінця року, домовленість про припинення вогню і відведення сил з трьох зон. Наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться через чотири місяці.