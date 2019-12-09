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Факти / Україна / Політика
Зустріч нормандської четвірки у Парижі – підсумки (ОНЛАЙН)

9 грудня о Парижі відбулися переговори в нормандському форматі, перерва в яких тривав три роки.

Зустрілися президент України Володимир Зеленський, президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель.

За підсумками було підписано комюніке, яке закріпило обмін полоненими до кінця року, домовленість про припинення вогню і відведення сил з трьох зон. Наступна зустріч у нормандському форматі відбудеться через чотири місяці.

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Пряма трансляція
16:40 - 09 грудня
Зустріч нормандської четвірки у Парижі (ВІДЕОТРАНСЛЯЦІЯ)

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00:37 - 10 грудня

Наступний нормандський саміт відбудеться через чотири місяці – Макрон

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00:36 - 10 грудня

Прес-конференція нормандської четвірки розпочалася.

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00:19 - 10 грудня

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23:30 - 09 грудня

Під час нормандської зустрічі президенти України Володимир Зеленський та очільник Кремля Володимир Путін попередньо домовились провести наступний обмін полонених до 31 грудня 2019 року.

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23:04 - 09 грудня

– Переговори в Парижі пройшли дуже успішно, скоро буде представлено комюніке, – заявила прес-секретар президента України Юлія Мендель.

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22:45 - 09 грудня

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22:28 - 09 грудня

– Наразі переговори знову повернулися до формату четвірки у рамках робочої вечері, – зазначили в Офісі президента. 

Вихід до преси очікується близько 23.00 за київським часом.

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22:24 - 09 грудня

Під час нормандської зустрічі не вдалося узгодити подальше розведення сил і засобів на всій лінії зіткнення на Донбасі – ЗМІ.

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22:18 - 09 грудня
Зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна закінчилася

Переговори тривали приблизно 1,5 години. Путін заявив, що розмова з главою України пройшла добре і він залишився задоволеним.

Єлисейський палац повідомляє, що 5-10 хвилин Путін і Зеленський говорили тет-а-тет.

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21:43 - 09 грудня

Представників ЗМІ запросили до зали, де пройде підсумкова прес-конференція лідерів нормандського формату.

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