Як відбулася зустріч у нормандському форматі – головне коротко

Що зміниться після зустрічі в нормандському форматі, які залишилися розбіжності у сторін та коли лідери зберуться знову – у матеріалі Фактів ICTV.

Зустріч в нормандському форматі за участю президента України, президента Франції, канцлера Німеччини і президента Російської Федерації відбулася у Парижі 9 грудня.

Після переговорів сторони заявили про домовленості щодо повного припинення вогню на Донбасі, нового розведення сил і відкриття нових пунктів пропуску. Також було розблоковано питання про продовження транзиту російського газу територією України.

Наступна зустріч у нормандському форматі повинна відбутися через чотири місяці, на якій, у тому числі, обговорюватимуть організацію місцевих виборів на Донбасі. Поки Київ і Москва мають різні позиції щодо процесу повернення Україні контролю над кордоном з РФ.

Що зміниться на Донбасі

Сторони вживатимуть усіх необхідних заходів для підтримки режиму припинення вогню на Донбасі до кінця 2019 року.

на Донбасі до кінця 2019 року. Вони підтримають розведення сил і засобів на додаткових трьох ділянках до кінця березня 2020 року.

до кінця березня 2020 року. Почне працювати оновлений план з розмінування . Протягом місяця ТКГ у Мінську повинна домовитися про нові пункти пропуску через лінію розмежування.

. Протягом місяця ТКГ у Мінську повинна домовитися про через лінію розмежування. Сторони підтримають обмін утримуваними особами за формулою “всіх на всіх”. За словами Зеленського, 72 людини можуть повернутися на підконтрольну територію України вже до кінця року.

Повернення Києву контролю над кордоном з РФ

Президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін мають різні бачення того, як має відбутися повернення Україні контролю над кордоном на Донбасі.

Кремль наполягає на тому, що повернення кордону повинно відбутися тільки після виборів на Донбасі.

Зеленський зі свого боку відповів Путіну, що Київ цю червону лінію перетнути не може.

– Це складне питання. Ми заручники в якомусь сенсі Мінських угод, але навіть, незважаючи на те, що ми заручники, я йому сказав, що ми на це (передача контролю над кордоном після виборів на Донбасі. – Ред.) не підемо, – сказав він.

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Закон про особливий статус і формула Штайнмаєра

Сторони мають намір домовитися щодо усіх правових аспектів закону про особливий статус окремих районів Донецької та Луганської областей з метою забезпечення його функціонування на постійній основі.

Зеленський повідомив, що поки закон про особливий статус найпростіше продовжити на рік.

Сторони також вважають за необхідне інкорпорувати формулу Штайнмаєра в українське законодавство відповідно до версії, узгодженої нормандською четвіркою і ТКГ.

– Закон чинний буде внесено на продовження, так. Нам простіше зараз продовжити цей законопроект, і потім внести пізніше формулу Штайнмаєра, бачачи певні кроки з того боку, що ми наближаємося до деескалації, – сказав Зеленський.

Газові переговори

Питання транзиту газу через українську територію було розблоковано, заявив Зеленський. Деталі нового договору сторони будуть обговорювати на рівні радників.

Україна і Росія також обговорили повернення коштів за Стокгольмським арбітражем. Зеленський заявив, що “в принципі, знято питання про $3 млрд, які Україна виграла”. Лідер держави додав, що Київ готовий взяти борг газом.

Путін знову заявив про можливу знижку на газ, якщо Україна і Росія домовляться про “спільну чесну роботу”.

Перша зустріч Зеленського і Путіна

Під час саміту відбулася двостороння півторагодинна розмова між українським і російським лідерами Володимиром Зеленським та Володимиром Путіним.

За підсумками розмови, Путін заявив пресі, що зустріч із Зеленським пройшла “добре, по-діловому”.

Зеленський зі свого боку висловив думку, що поки рано говорити про результати переговорів.

– Мені здається, зараз правильно бути дипломатом, поки ми тільки почали говорити. Давайте говорити, поки що нічия, – сказав він.

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Зеленський і РосЗМІ

Перед зустріччю в нормандському форматі російські журналісти вигукували провокаційні питання на адресу Зеленського.

Зокрема, хтось російською мовою викрикував питання, чи приїде Зеленський до Москви на 9 травня.

Зеленський зі свого боку запросив російських журналістів відвідати Донбас, а не писати про нього неправду з Москви.

– А я завжди кажу: ви приїжджайте і подивіться, що у нас відбувається. Походіть ніжками. Нічого страшного, туфлі Brioni не забрудните. Дуже важливо все це відчувати і розуміти, – сказав він.

Нагадаємо, за всіма новинами, пов’язаними з нормандською зустріччю 9 грудня, Факти ICTV стежили онлайн.