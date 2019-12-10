Зеленський про називання Путіна агресором: Нам потрібен результат, а не у когось плюнути

Для досягнення результату в переговорах щодо Донбасу Україна потрібна знайти коректний формат діалогу з Росією, заявив президент Володимир Зеленський.

Для припинення війни на Донбасі потрібно шукати якийсь коректний формат діалогу з Росією.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на питання про те, чому він не часто називає Кремль і президента РФ Володимира Путіна агресорами.

Зеленський зазначив, що мета української сторони під час зустрічі в нормандському форматі була “домовиться, а не приїхати і у когось плюнути”.

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– Це як питання: “А ви будете говорити добрий вечір президенту Росії?”, “А ви будете сідати з ним за стіл?”, “А тиснути руку?”, “А стояти поруч, коли фотографують?” Усе тут дуже просто. Чого ми хочемо? Нам з вами потрібен результат, я вважаю, – сказав він.

Нагадаємо, зустріч у нормандському форматі, під час час якої Зеленський провів переговори з президентом РФ Володимиром Путіним, відбулася 9 грудня у Парижі.