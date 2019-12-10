Підсумки зустрічі нормандської четвірки: про що домовилися Зеленський і Путін

Під час нормандської зустрічі лідери України, Франції, Німеччини та Росії домовилися про обмін полоненими до нового року. А ще досягти повного припинення вогню на Донбасі до кінця грудня. Водночас, термін дії закону про особливий статус подовжать, а місія ОБСЄ працюватиме цілодобово.

За чотири місяці нормандська четвірка має зустрітися ще раз. Водночас, у Києва і Москви кардинально різне бачення у питаннях змін до Конституції. Володимир Зеленський заявив, що не допустить федералізації.

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Путін вимагає особливого статусу Донбасу в основному законі. Також Кремль хоче бачити офіційний Київ за столом переговорів із бойовиками.

По завершенні понад шестигодинних перемовин лідери запевнили, що деякий прогрес є. По-перше, сам факт зустрічі – це вперше за три роки.

По-друге, з’явилась надія на обмін полоненими у форматі всіх на всіх до нового року. Україна розраховує повернути додому принаймні 72 ув’язнених. Йдеться про тих, кого захопили на Донбасі.

Володимир Зеленський запевняє, що це питання було серед найлегших. Кардинально різне бачення у Києва та Москви щодо розведення військ, яке Україна виконує, а от сепаратисти – ні.

Одне із найскладніших питань – це кордон. Київ наполягає, що ми маємо контролювати його ще до виборів. Хоча, згідно з Мінськими угодами – спочатку вибори, а вже потім – контроль. Та навіть наші партнери переконують, що Мінськ дещо застарів.

Москва, звісно, проти. Путін хоче одразу і кордон, і перемовини із сепаратистами, і щоб Україна переписала Конституцію, зазначивши там особливий статус Донбасу.

Щоправда, Володимир Зеленський заявив, що федералізації не буде, а Крим і Донбас – це Україна. Що ж до майбутнього розведення військ, то це станеться не по всій лінії зіткнення, а на трьох, за словами Зеленського, нескладних ділянках.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський під час зустрічі в нормандському форматі запропонував створити окрему підгрупу в Тристоронній контактній групі для відновлення контролю над кордоном.

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