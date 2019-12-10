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Факти / Україна / Суспільство

Ціну газу для населення знизили на 13%

У грудні ціна на газ для населення була знижена на 13% – до 4 277 грн за тис. кубометрів.

Ціну газу для населення знизили на 13%

Ціна на природний газ для населення була знижена згідно з формулою, яка діє до кінця 2019 року.

У грудні вона зменшилася до 4 277 грн за тис. кубометрів, або на 13% порівняно з листопадом 2019 року.

Вартість газу зменшена для споживачів, які купують його на умовах покладення спеціальних обов’язків. Ціна не враховує ПДВ, націнку газзбутів і транспортні витрати.

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Регульована ціна на газ була знижена відповідно до заявленої митної вартості розмитненого в листопаді газу.

Наразі вартість газу в Україні ще не відповідає ринковій.

На ринкове ціноутворення на газ Україна має перейти з 1 січня 2020 року, а з 1 травня 2020 року – повністю лібералізувати ринок постачання газу побутовим споживачам.

До слова, у Нафтогазі повідомили, що у першому кварталі 2020 року гарантована ціна на газ для споживачів становитиме 5,5 тис. грн.

Джерело: Нафтогаз

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