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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Україна і РФ проведуть переговори щодо газу в найближчі дні – Міллер

Під час зустрічі нормандської четвірки було досягнуто домовленість про продовження двосторонніх переговорів щодо газу між Україною і Росією в найближчі дні.

Україна і РФ проведуть переговори щодо газу в найближчі дні – Міллер

Газпром і Нафтогаз продовжать газові переговори в двосторонньому форматі у найближчі дні.

Про це повідомив журналістам глава російської компанії Олексій Міллер за підсумками контактів у рамках зустрічі в нормандському форматі у Парижі.

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– Продовжимо переговори з українською стороною в двосторонньому форматі у найближчі дні, – сказав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив про розблокування питання транзиту газу через Україну.

Фото: Kremlin

Джерело: Інтерфакс-Україна

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