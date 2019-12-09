На нормандському саміті у Парижі сторони ухвалили важливий крок для стабілізації ситуації на сході України – виконання Мінських домовленостей і розведення сил.
Володимир Путін у підсумку нормандського саміту заявив, що в першу чергу його цікавить зміна конституційних норм України для надання особливого статусу Донбасу.
Головні тези Путіна за підсумками саміту:
- підтримав поетапне розведення сил. І старт розведення на трьох нових пілотних ділянках.
- підтримав ідею підготувати обмін за формулою всіх встановлених на всіх встановлених.
- зробив акцент на тому, що особливий статус Донбасу повинен бути закріплений в Конституції України на постійній основі.
- У цілому позитивно оцінив результати зустрічі.
Крім того, він закликав ввести амністію для терористів “ЛДНР” і збільшити кількість пунктів пропуску на окуповані території
Наприкінці промови відступив від читання підготовленого тексту і говорив про пункти пропуску та проблеми жителів Донбасу.
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Наступна зустріч в нормандському форматі буде через чотири місяці.
До слова, відеотрансляцію зустрічі нормандської четвірки 9 грудня дивіться на Фактах ICTV.