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Факти / Світ

Статус Донбасу в Конституції України: що Путін сказав за підсумками саміту в Парижі

На нормандському саміті у Парижі сторони ухвалили важливий крок для стабілізації ситуації на сході України – виконання Мінських домовленостей і розведення сил.

Статус Донбасу в Конституції України: що Путін сказав за підсумками саміту в Парижі

Володимир Путін у підсумку нормандського саміту заявив, що в першу чергу його цікавить зміна конституційних норм України для надання особливого статусу Донбасу.

Головні тези Путіна за підсумками саміту:

  • підтримав поетапне розведення сил. І старт розведення на трьох нових пілотних ділянках.
  • підтримав ідею підготувати обмін за формулою всіх встановлених на всіх встановлених.
  • зробив акцент на тому, що особливий статус Донбасу повинен бути закріплений в Конституції України на постійній основі.
  • У цілому позитивно оцінив результати зустрічі.

Крім того, він закликав ввести амністію для терористів “ЛДНР” і збільшити кількість пунктів пропуску на окуповані території

Наприкінці промови відступив від читання підготовленого тексту і говорив про пункти пропуску та проблеми жителів Донбасу.

Читайте: Нормандська зустріч 9 грудня онлайн

Наступна зустріч в нормандському форматі буде через чотири місяці.

До слова, відеотрансляцію зустрічі нормандської четвірки 9 грудня дивіться на Фактах ICTV.

Зустріч нормандської четвірки

Результати

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