Налоговые долги ФЛП за ноябрь снизились на 2 млрд грн

В ноябре общая сумма налоговой задолженности физических лиц-предпринимателей сократилась на 2 млрд грн.

Кроме того, из реестра должников исчезли 50 тыс. ФЛП.

До ноября 2019 года общий налоговый долг предпринимателей регулярно рос. За последний месяц произошел резкий скачок по уменьшению долгов как на местном, так и на национальном уровнях.

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Объяснить такую ​​неожиданную динамику сложно. По мнению Государственной налоговой службы, все 50 тыс. физических лиц предпринимателей в один месяц погасили долг.

– В течение октября 2019 года 92,7 тыс. налогоплательщиков погасили налоговый долг. В то же время в течение указанного периода у 46,4 тыс. субъектов хозяйствования возник вновь налоговый долг. Количество должников, как и сумма налогового долга, является переменной величиной, поэтому состояние расчетов плательщиков с бюджетом может меняться ежедневно, – отметили в ГНС.

Ранее Факты ICTV писали о том, что для ФЛП-неплательщиков налога на добавленную стоимость отменят книги учета.

Источник: Опендатабот