Що відомо про волонтера Марусю Звіробій, ім’я якої прозвучало у переговорах підозрюваних у справі про вбивство Павла Шеремета, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Ім’я волонтера Марусі Звіробій 12 грудня 2019 року несподівано з’явилося в розслідуванні вбивства журналіста Павла Шеремета.

У поліції повідомили, що підозрювана Юлія Кузьменко розглядала можливість викрадення дітей Звіробій як сакральної жертви.

У виконанні вбивства Шеремета підозрюють п’ятьох осіб. Фігурантів справи затримали.

Нещодавно її ім’я фігурувало в скандалі. До будинку волонтера 28 листопада з обшуками прийшли співробітники Державного бюро розслідувань у зв’язку з її публічним обговоренням візиту президента України Володимира Зеленського на Донбас у жовтні.

Під час трансляції в соцмережах вона разом із народним депутатом Софією Фединою припустили, що в одній з таких поїздок Зеленський може потрапити під обстріл або стати жертвою замаху.

Біографія Марусі Звіробій

Маруся Звіробій – псевдонім (справжнє ім’я Олена Самбул (Біленька), частину якого вона отримала під час Революції Гідності, а другу – під час війни на Донбасі.

Звіробій проживає в селі Калинівка у Василівському районі на Київщині.

Вищу освіта отримала в одному з університетів Києва за спеціальністю Журналістика.

Була волонтером під час Революції Гідності, створила проект Допомога пораненим Майдану.

З початком війни у 2014 році організувала громадську організацію Марусин полігон, яка займалася початковою військовою підготовкою бійців Збройних сил України та добровольчих батальйонів перед виїздом на фронт.

Восени 2014 року стала командиром 11-го батальйону ДУК Правого сектора з Київщини. У 2015 році почала співпрацювати з 79 бригадою ВДВ, готуючи для неї нових бійців.

У 2016 році стала старшим солдатом і командиром мобільної інструкторської групи десанту ЗСУ Марусині ведмеді 199-го навчального центру ДШВ.

У 2017 році була військовослужбовцем бригади швидкого реагування Національної гвардії України, але за рік повернулась до лав Десантно-штурмових військ.

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Звіробій звільнилася з лав ЗСУ за станом здоров’я. Нагороджена орденом Народний Герой України та відзнакою президента України За гуманітарну участь в антитерористичній операції.

Під час служби в зоні АТО познайомилася зі своїм чоловіком, від якого народила дочку Зоряну.

Нагадаємо, 28 листопада агенти ДБР вручили Марусі Звіробій дозвіл на проведення обшуків, а також зажадали здати мобільний телефон.

Фото: marusya_zvirobiy