Які законопроекти на порядку денному Верховної Ради 12 грудня – далі у матеріалі Фактів ICTV.

Верховна Рада планує на пленарному засіданні 12 грудня розглянути велику кількість законодавчий ініціатив, зокрема пролонгацію на рік закону Про особливий статус Донбасу, проект закону про вищу освіту, а також створення слідчої комісії через напади на активістів.

Читайте: Засідання Верховної Ради 12 грудня (ОНЛАЙН)

Для включення до порядку денного та ухвалення рішення

Проект закону про внесення зміни до ст. 1 Закону України Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей.

Проект постанови про внесення змін до постанови Верховної Ради Про проведення у 2020 році весняної сесії Парламентської асамблеї Організації Північноатлантичного договору.

Проект постанови про скасування рішення Верховної Ради від 05.12.2019 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону України проекту закону Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об’єктів нерухомості та прозорості реалізації майна.

Проект постанови про скасування рішення Верховної Ради від 04.12.2019 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону проекту закону Про внесення змін до закону України Про ринок електричної енергії.

Проект постанови про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для здійснення парламентського контролю за розслідуванням нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів у 2017-2018 роках.

Перше читання

Проект закону про розвідку.

Проект закону про внесення змін до закону України Про Службу зовнішньої розвідки щодо діяльності Служби зовнішньої розвідки.

Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання несприятливому впливу забруднення повітряного середовища на здоров’я населення.

Проект закону про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо планування використання земель.

Проект закону про внесення змін до закону Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах.

Проект закону про внесення змін до Кримінального кодексу (щодо посилення відповідальності за умисне пошкодження, руйнування, викрадення телекомунікаційної мережі).

Проект закону про захист та законних інтересів боржників при здійсненні колекторської діяльності.

Проект постанови про зміни у складі Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо дотримання вимог законодавства під час зміни власників інформаційних телеканалів та забезпечення протидії інформаційному впливу РФ.

Проект постанови про забезпечення виконання рішень Конституційного Суду України у сфері соціального захисту населення.

Друге читання

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

Проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зменшення тиску на бізнес з боку органів ринкового нагляду.

Проект закону про внесення змін до закону Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні (щодо надання притулку бездомним особам).

Проект закону про внесення зміни до закону Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції.

Проект закону про внесення змін до закону Про попереднє ув’язнення.

Проект закону про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо покращення адміністрування акцизного податку).

Проект закону про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази.

Проект закону про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів.

Проект закону про внесення змін до Кодексу законів про працю України (щодо усунення норм, які порушують права та законні інтереси роботодавців України).

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар роботи Верховної Ради до кінця січня 2020 року.