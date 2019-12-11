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Факти / Україна / Політика

Зміни до Мінських домовленостей підготують до наступного нормандського саміту

До наступної зустрічі нормандської четвірки Тристороння контактна група планує підготувати зміни до Мінських домовленостей.

Нормандський формат

Представник України у політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков вважає, що необхідно переглянути Мінські домовленості і внести до них зміни, аби “вони спрацювали”.

За його словами, ТКГ хоче підготувати відповідні зміни до наступного нормандського саміту, який має відбутися у березні 2020 року.

– Ми точно напишемо ці пропозиції, вони навіть були в ініціативах президента готові. Але за цих чотири місяці наші очікування, що навіть ті домашні завдання, про які домовилися сторони… можна виконати до березня, – сказав Резніков.

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Він додав, що оновлену редакцію Мінських домовленостей планують обговорити з міністрами закордонних справ і політичними радниками країн-членів нормандської четвірки.

До слова, екс-заступник міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль вважає, що найпозитивнішим на нормандському саміті було обговорення газового питання “без зради”.

Джерело: Громадське

Фото: Getty Images

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