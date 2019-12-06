Кодування каналів – що очікує українців та скільки за це доведеться платити

Комерційний директор Digital&PayTV StarLightMedia розповів, що відбудеться з українським ТБ після кодування супутникового сигналу найбільшими каналами.

З 20 січня 2020 року 23 найбільші українські канали закодують супутниковий сигнал. Кодування торкнеться всіх, хто користується супутниковим типом прийому і не сплачує абонплату.

Вже зараз такі користувачі періодично бачать на екранах своїх телевізорів попередження про вимкнення.

Факти ICTV поспілкувалися з Миколою Фаєнгольдом, комерційним директором дивізіону Digital&PayTV StarLightMedia.

Він пояснив, навіщо канали пішли на такий крок, як зміниться українське телебачення після кодування, що станеться з шахраями та скільки доведеться платити за перегляд найпопулярніших каналів.

– Супутниковий сигнал кодують одразу чотири найбільші медіагрупи. Чому вони йдуть на цей крок?

– Це давно необхідний та обов’язковий для медіагруп крок в телеіндустрії. Насамперед, це вимога правовласників – захист авторського права та контенту. Сьогодні іноземний фільм, який ми купуємо і транслюємо на наших каналах, доступний в зоні всього покриття супутника, зокрема і за межами України.

А за нашими зобов’язаннями, ми повинні транслювати його лише на території України. Відповідно, кодування дозволить нам в подальшому купувати більш цікавий контент. Окрім того, це посилить нашу позицію в боротьбі з незаконними ретрансляцією каналів і використанням контенту.

– Ми зможемо дати глядачеві цікавіший і якісніший продукт. Зокрема, в цей період відбудеться перехід каналів на HD-версії мовлення. Люди, у яких є сучасний телевізор, зможуть дивитися наші телеканали в HD. Зображення буде набагато краще.

– Коли канали почнуть транслювати в HD?

– HD-версії повинні бути доступні в першому кварталі 2020 року. Ми готуємося і робимо все можливе, щоб це збіглося з моментом кодування каналів.

Для того, щоб ті абоненти, які переходитимуть на новий сигнал, одразу дивились нас у HD. До речі, М1 та М2 вже в HD-якості у частини ОТТ-провайдерів.

– Що необхідно глядачеві для прийому нас у HD? Телевізор, який підтримує HD-сигнал, і провайдер, технології якого дозволяють його приймати.

Серед них ОТТ-провайдери, супутникові DTH-провайдери, IPTV і цифрове кабельне телебачення. Але краще – зателефонувати і спершу запитати у провайдера, чи буде він надавати доступ до HD.

– За підрахунками, близько 4 млн домогосподарств користуються послугами безкоштовного супутника. Куди вони перейдуть після кодування?

– Проводилися дослідження, за результатами яких близько 50% домогосподарств перейдуть до платних сервісів – ОТТ, IPTV, кабельне або платне супутникове ТБ.

Ще близько 50% використовуватимуть Т2, яке дозволить дивитися ті ж канали, але у гіршій якості.

– Чому українець платитиме за телебачення?

– У вас з’являється гарантована послуга. Коли ти комусь платиш гроші, він несе відповідальність за якість сигналу. Коли у тебе безкоштовне супутникове ТБ і ти телефонуєш майстру, не завжди виходить вирішити проблему. Тут у тебе є цілодобова підтримка, call-сервіси. Ти ж платиш гроші, відповідно, можеш вимагати якість надання послуг.

За дослідженням, більше 50% домогосподарств вже купили хоча б один плоский телевізор. Хочеться на ньому дивитися більш якісну картинку – вони ж вклали кошти. Після кодування HD-зображення буде доступне всюди, крім аналогового кабельного сигналу.

Також додаткові послуги. Коли ми говоримо про ОТТ-сервіси, там доступні онлайн-кінотеатри, запис програм. Тепер є мотив звернути на них увагу і використовувати.

Багато сервісів надають безкоштовний доступ протягом семи днів, інші – за 1 грн за умови реєстрації картки. Є цілий спектр можливостей. Я б не втрачав час, а пробував.

– Насправді, ми ментально до цього вже готові. Подивіться, як багато країн, куди ми приїжджаємо і дивуємося, що не можемо розрахуватися за допомогою телефону. Ми звикли до технологій, а до технологічного телебачення – ще ні. Цей перехід також збільшить кількість людей, які почнуть використовувати сучасні технології.

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– Зараз в України лише два провайдери супутникового телебачення – Viasat та ExtraTV, а середня вартість їх послуг – 49 грн на місяць. Чи зміниться це після кодування сигналу?

– Зрозуміло, наш ринок привертає увагу платних супутникових систем, адже більше 4 млн домогосподарств постануть перед вибором, куди перейти. Населення деяких європейських країн, на території яких працюють супутникові провайдери, менше за 4 млн.

За кількістю домогосподарств – це цікаво і приваблює. Але коли ми говоримо про економіку, виникають питання. Середня вартість абонплати – 49 грн на місяць, а це $2.

Наступного року, за заявами провайдерів, послуги стартуватимуть приблизно з $3-3,5, тобто 80-90 грн – мінімальний набір базових послуг.

– Коли ми говоримо про 80-90 грн, важливо зрозуміти, що ця сума означає. Я нещодавно був у хімчистці. Здати туди куртку коштувало значно дорожче, ніж плата за телебачення на місяць. Друг навів мені чудовий приклад з фотографією – зробити одне миттєве фото на документи теж коштує дорожче, ніж пакет ТВ-послуг. Але спеціально для тих, хто не готовий платити, ми залишаємо доступ до Т2, адже за нього платять медіагрупи, а не користувачі.

До речі, раніше ми писали про нелегальні способи перегляду і шахрайські схеми після кодування супутникового телебачення.