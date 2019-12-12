Зеленський відповів Путіну на “Сребреницю”: Різанини на Донбасі не буде

Зеленський відповів Путіну про Сребреницю: “Ми інші люди, жодної подібної різанини на Донбасі не буде”.

Президент України Володимир Зеленський прокоментував висловлювання президента Російської Федерації Володимира Путіна про те, що в умовах відсутності закону про амністію відносно жителів Донбасу встановлення Україною контролю на кордоні з РФ загрожує масовим знищенням громадян ОРДЛО.

– Він (Путін. – Ред.) це сказав, мені здається, двічі на наших зустрічах. Ми пояснили, що ми інші люди, зовсім інші, вільні, демократичні. Ми розуміємо, що там живуть українці. І ми з повагою ставимося до громадян України, і жодної різанини (не буде. – Ред.), Я саме так і сказав панові Путіну, – сказав він в ефірі програми Право на владу.

Зеленський зазначив, що не знає, кого Путін “представляє на його (Зеленського. – Ред.) місці, але він інша людина.

– Я не знаю, з ким ви (Путін. – Ред.) до цього говорили про такі серйозні питання, який у вас досвід з цього питання і в інших країнах, але у нас інша країна, ми інша влада, і для нас найголовніше – людське життя, – вказав президент України.

На зустрічі з Радою з прав людини при президентові Путін повідомив, що можливе переслідування цих людей було однією з тем його розмови із Зеленським під час зустрічі у Парижі 9 грудня.

– До сих пір не ухвалено закон про амністію. У 2015 році ще домовилися, рішення є якісь, але нічого не діє. І українська сторона весь час ставить питання: дайте нам можливість закрити кордон військами, – сказав Путін.

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У зв’язку з цим президент РФ зазначив:

– Але я уявляю, що далі почнеться. Сребрениця буде (масове вбивство мусульман у липні 1995 року в Сребрениці є одним з найкривавіших епізодів боснійської війни 1992-1995 років).

Як зазначив президент РФ:

– Ми ж бачили, як президент Зеленський веде дискусію з націоналістами, не зрозуміло, хто там сильніший.

– І не зрозуміло, що там станеться, і хто ними керуватиме, коли вони увійдуть на ці території без забезпечення гарантій людям, – сказав Путін.