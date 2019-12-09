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Факти / Україна / Суспільство

У Києві залишаться проспекти Бандери та Шухевича – рішення суду

Законність перейменування столичного Московського проспекту та проспекту Генерала Ватутіна на Степана Бандери та Романа Шухевича підтвердив Апеляційний суд Києва.

Суд

Апеляційний суд Києва 9 грудня скасував незаконне рішення Окружного адміністративного суду щодо проспектів Московського та Генерала Ватутіна.

Це означає, що рішення Київської міськради щодо їх перейменування на Степана Бандери і Романа Шухевича було законним.

Нагадаємо, 25 червня 2019 року Окружний адмінсуд Києва скасував рішення Київської міськради про перейменування проспектів Московського та генерала Ватутіна на Степана Бандери і Романа Шухевича.

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Згодом, 1 серпня, Український інститут національної пам’яті подав апеляцію на його рішення.

Київрада рейменувала у липні 2016 року Московський проспект на Степана Бандери, а у червні 2017-го проголосувала за перейменування проспекту Ватутіна на Романа Шухевича.

Джерело: Український інститут національної пам’яті

Фото: Dreamstime

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