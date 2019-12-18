Мін’юст почав боротьбу з чорними реєстраторами

Міністерство юстиції почали боротися з чорними реєстраторами. Понад 200 незаконних дій у державних реєстрах заблокували цього місяця, заявив міністр юстиції Денис Малюська.

За словами посадовця, від початку приходу у міністерство нової команди та створення єдиного в Україні офісу протидії рейдерству, жоден українець, що звернувся за допомогою, не втратив майно.

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Схему незаконних дій продажу чи перепису у реєстрах, які до листопада цього року вчиняли шахраї – назавжди знищено. Міністр також додав, що бізнес став більш захищеним, його власникам не варто перейматися за незаконний перепис майна.

Сотні скарг, що очікують на розгляд, старі скарги ми теж розглядаємо. За місяць старі завали будуть розглянуті, комісія працює до ночі. Абсолютна більшість чорних нотаріусів відключені від реєстру. Системне рейдерство подолано. Ми можемо зараз констатувати що епоха рейдерства завершилася, – заявив міністр юстиції Денис Малюська.

До слова, у Кабміні вже заявили про дві перемоги, які стосуються боротьби з рейдерством в країні.

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