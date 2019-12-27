Гривня впала перед святами: яким буде курс валют до 7 січня

Нацбанк визначився з курсом валют, який протримається усі новорічні свята.

Національний банк України опублікував офіційні курси валют на робочу суботу, 28 грудня.

Ці курси встановляться аж до 7 січня 2020 року.

За новим курсом долар здорожчав на 39 копійок і коштує 23,68 грн. Євро також торгується дорожче – 26,42 грн/1€. Це на 39 копійок дорожче, ніж минулої доби.

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До слова, експерти обережно висловлюють прогнози щодо курсу валют в 2020 році. На думку експертів, долар може продовжити падіння, якщо Нацбанк збереже нинішню політику. Згідно з другим варіантом, курс гривні в наступному році повернеться в діапазон 24-25 грн/$1 із можливим ослабленням до 26 грн/$1 до кінця 2020 року.