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Факты / Украина / Бизнес и финансы

Гривна упала перед праздниками: каким будет курс валют до 7 января

Нацбанк определился с курсом валют, который продержится все новогодние праздники.

Гривна упала перед праздниками: каким будет курс валют до 7 января

Национальный банк Украины опубликовал официальные курсы валют на рабочую субботу, 28 декабря.

Эти курсы установятся вплоть до 7 января 2020 года.

По новому курсу доллар подорожал на 39 копеек и стоит 23,68 грн. Евро также торгуется дороже – 26,42 грн/1€. Это на 39 копеек дороже, чем в минувшие сутки.

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К слову, эксперты осторожно высказывают прогнозы о курсе валют в 2020 году. По мнению экспертов, доллар может продолжить падение, если Нацбанк сохранит нынешнюю политику. Согласно второму варианту, курс гривны в следующем году вернется в диапазон 24-25 грн/$1 с возможным ослаблением до 26 грн/$1 до конца 2020 года.

Фото: Dreamstime

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