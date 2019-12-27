Україна отримала $1,67 млрд інвестицій за рік – Мінфін

Згідно з даними Мінфіну, більшість іноземних інвестицій у 2019 році надходили з офшорів, зокрема з Кіпру і Нідерландів.

За дев’ять місяців економіка України отримала приблизно $1,67 млрд прямих іноземних інвестицій.

– Найбільший обсяг інвестицій було спрямовано у фінансову та страхову діяльність ($682,2 млн або 40,9% від загального обсягу інвестицій) та промисловість — $301,6 млн або 18,1%, – повідомляється у макроекономічному огляді Міністерства фінансів.

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Можна побачити, що обсяги інвестицій у промисловість зросли у порівнянні з дев’ятьма місяцями 2018 року.

Зазначені дані не враховують іноземні інвестиції у державні цінні папери, які, за попередніми підрахунками, становлять близько 100 млрд грн.

До слова, у Міністерстві фінансів повідомили, що державний бюджет недоотримав 51 млрд грн через значне зміцнення гривні.