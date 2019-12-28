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Факти / Україна / Бізнес і фінанси

Декларації для громадян і кешбек: якою буде податкова реформа-2020

У 2020 році депутати розпочнуть підготовку до податкової реформи. Насамперед політики вирішуватимуть питання оподаткування доходів громадян. Більше про реформу читайте на сайті Факти ICTV.

Декларації для громадян і кешбек: якою буде податкова реформа-2020

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев розповів про податкову реформу 2020 року.

– Ми поки обговорюємо ядро податкової реформи – зміну оподаткування доходів. Найголовніші моменти – це об’єднання ПДФО (податок на доходи фізичних осіб), єдиного соціального внеску (ЄСВ) та військового збору в єдиний податок, — повідомив депутат.

Зараз діє єдина ставка податку на доходи громадян у розмірі 18%. За словами Гетманцева, замість неї планують ввести декілька: базову, підвищену і знижену.

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У Міністерстві фінансів наразі роблять точні розрахунки щодо розміру ставок.

– Можу сказати лише, що шкала не буде плоскою, буде пропорція. Мінімальна ставка становитиме 15%, – уточнив Гетманцев.

Фіналом податкової реформи має стати запровадження в Україні загального декларування. Воно не буде обов’язковим для всіх, але українці самі будуть у ньому зацікавлені.

– Якщо ви платите податок за звичайною, базовою ставкою, можете не подавати декларацію. Але якщо ви подасте, вам перерахують податок за мінімальною ставкою і держава поверне вам розписку про податок і, можливо, виплатить кешбек.

Ми також хочемо використовувати практику, яка є в зарубіжних країнах, – сказав він.

Гетьманцев підсумував, що вони ставлять перед собою головне завдання – максимально наблизити дохід до чистого доходу, тобто реального об’єкта оподаткування.

Раніше Факти ICTV писали про те, скільки ФОПи заплатять державі у 2020 році.

Джерело: Мінфін

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