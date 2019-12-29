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Факти / Україна

Список перших звільнених українців

Першу партію українців вивели з автобусів і провели в спеціальний намет, де відбулася верифікація їхніх осіб.

Список перших звільнених українців

Серед перших звільнених українців були Іван Дєєв і Юрій Євтушок, які раніше значилися в списках на обмін.

Також звільнені:

  • Едуард Алоян
  • Вікторія Вороніна
  • Тетяна Горбуліч
  • Володимир Данильченко
  • Юрій Євтушок
  • Валентина Єременко
  • Серегей Іванчук
  • Роман Картишко
  • Денис Олійник
  • Анастасія Мухіна
  • Олександр Пауків
  • Михайло Сікацький
  • Анатолій Семеренко
  • Олена Сорокіна
  • Валерій Тарасюк
  • Андрій Яровий

 

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