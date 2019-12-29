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Факти / Україна

На територію ОРДЛО відмовилися повертатися 22 людини – ЗМІ

У межах обміну полоненими на територію ОРДЛО відмовилися повертатися 22 людини.

На територію ОРДЛО відмовилися повертатися 22 людини – ЗМІ

Українські ЗМІ з посиланням на власні джерела повідомляють, що 22 людини відмовилися переходити на територію ОРДЛО в межах обміну.

До слова, так звана ЛНР зі свого боку передала Україні 25 людей.

Читайте: Мамо, я в Україні: перші дзвінки звільнених українських полонених

Російські ЗМІ повідомляють про те, що Україна передала “ЛНР” 63 людини.

За їхньою інформацією дев’ять осіб відмовилися від участі в обміні і залишилися в Україні.

Джерело: Українська правда

Фото: Офіс Президента

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