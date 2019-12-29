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Факти / Україна

До наступного обміну полоненими включать політв’язнів з Криму

Під час наступного етапу обміну полоненими планують звільнити політв’язнів з окупованого Криму.

До наступного обміну полоненими включать політв’язнів з Криму

Представництво президента в Автономній Республіці Крим повідомляє, що робота зі звільнення українських полонених триває.

Також у представництві прокоментували питання про звільнення політв’язнів, яких незаконно утримують на території окупованого Криму.

– Можемо впевнено заявити, що робота зі звільнення триває – сьогодні відбувся перший етап, анонсований президентом України, на черзі наступні кроки. Кримські полонені будуть включені до наступного етапу звільнення, – повідомляє прес-служба представництва президента.

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У відомстві додали, що громадян України, які знаходяться у полоні, не забудуть. Боротьба за їх звільнення триватиме і надалі.

До слова, СБУ опублікувала офіційний список 76 громадян України, яких звільнили під час обміну полоненими.

Джерело: Представництво президента України в Автономній Республіці Крим

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