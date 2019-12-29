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Факти / Україна

Обмін полоненими між Україною і “Л/ДНР” завершено

В межах обміну полоненими, який відбувався між Україною і так званими ЛНР і ДНР, повернулися 76 людей.

Обмін полоненими між Україною і “Л/ДНР” завершено

У результаті обміну, який відбувався на КПВВ Майорське 29 грудня між Україною, “ЛНР” і “ДНР”, повернулися 76 українців.

В Офісі президента повідомили, що всі вони перебувають у безпеці на підконтрольній Україні території.

Наразі точно відомі імена 25 звільнених українців, яких передали з так званої ЛНР. Серед них, зокрема, четверо військових, які тривалий час перебували у полоні на тимчасово окупованій території Донбасу.

Це Сергій Іванчук, Юрій Євтушок, Іван Дєєв і Роман Фурсов.

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Більше подробиць в Офісі президента пообіцяли розповісти згодом.

До слова, раніше російські ЗМІ повідомляли, що Україна передала “ЛНР” 63 людини. Ще 9 відмовилися від обміну.

Українські ЗМІ зі свого боку писали, що на територію ОРДЛО в межах обміну відмовилися переходити 22 людини.

Джерело: Офіс Президента

Фото: Офіс Президента

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