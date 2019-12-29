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Факти / Україна

Обмін полоненими між Україною, “ДНР” і “ЛНР” почався (ТРАНСЛЯЦІЯ)

На Донеччині на КПВВ Майорське розпочався процес звільнення утримуваних осіб.

Обмін полоненими між Україною, “ДНР” і “ЛНР” почався (ТРАНСЛЯЦІЯ)

В Офісі президента офіційно підтвердили початок обміну. Сторона так званої ДНР почала передавати перших полонених Україні.

Точна кількість людей, яких сторони передадуть одна одній, поки не відома.

Обмін полоненими між Україною, “ДНР” і “ЛНР” почався (ТРАНСЛЯЦІЯ) / 4 фотографии

За інформацією російських ЗМІ, “омбудсмен ДНР ” Дарина Морозова повідомила, що обмін відбувається за формулою 55 на 87.

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Також вона додала, що близько 20 осіб нібито відмовилися від обміну і хочуть залишитися на підконтрольній Києву території.

Раніше ЗМІ повідомляли, що під час обміну полоненими в Україну можуть повернутися мінімум 7-9 військовослужбовців.

Джерела: Офіс Президента, ТАСС

Фото: Офіс Президента

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