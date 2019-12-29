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Факти / Україна / Суспільство

Україна віддає справжніх вбивць – Сенцов про обмін екс-беркутівців

Раніше звільнений з незаконного ув’язнення в Росії український кінорежисер Олег Сенцов вважає, що Україна повинна повертати своїх героїв, але не такою ціною, віддаючи тих, хто вбивали людей на Майдані.

олег сенцов

29 грудня між Україною та ОРДЛО відбувається обмін утримуваними особами. Колишній політв’язень Олег Снцов вважає, що передавання так званим Л/ДНР екс-беркутівців, які розстрілювали людей на Майдані – це не правильний крок з боку влади.

– Сьогодні, якщо нічого не зірветься, станеться обмін. Частина наших полонених повернеться додому.

За це Україна віддасть справжніх вбивць: російських найманців, харківських терористів та п’ятьох беркутівців, – написав Сенцов.

Він переконаний, що беркутівців не потрібно було додавати у списки на обмін.

– І справа не тільки в тому, що в нас майже не залишається цього “чоловічого обмінного фонду” (дуже цинічний та практичний вираз) і для нового повернення своїх заручників, український уряд буде вимушений надалі торгувати інтересами країни з ворогом.

А у том, що цей крок лишає нас головного — справедливості, — переконаний Сенцов.

За цю справедливість, як уточнив режисер, українці стояли на Майдані та борються проти окупантів.

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Він також зазначив, що бойовики звільнили не всіх полонених українців, бо кримські татари та інші наші політв’язні й надалі будуть сидіти у російських в’язницях, а вони не винні.

Нагадаємо, п’ятеро екс-беркутівців, обвинувачених у вбивстві 48 людей на вулиці Інститутській 20 лютого 2014 року, приїхали на КПВВ Майорське на Донеччину для участі в обміні утримуваними особами.

Джерело: Олег Сенцов

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