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Втомився, відпочив і знову поїхав: у Києві відкрили Шулявський міст

Віталій Кличко у костюмі Діда Мороза відкрив Шулявський міст.

Втомився, відпочив і знову поїхав: у Києві відкрили Шулявський міст

Мер Києва Віталій Кличко у костюмі Діда Мороза відкрив рух автотранспорту новим Шулявським мостом.

– Цей міст уже є сучасним мостом, який багато років експлуатуватиметься та зменшить транспортне навантаження у нашому місті. Дуже добре, що ми встигли відкрити рух транспорту до кінця року, як і обіцяли. Багато людей сумнівались, септично ставилися. Але можу сказати, що всі ті завдання, які ми беремо – ми виконуємо, – розповів Кличко.

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Також він додав, що наступним кроком буде відкриття Подільсько-Воскресенському мосту.

– Ми також плануємо до кінця наступного року запустити автосполучення між лівим і правим берегами на Подільсько-Воскресенському мосту. Це також буде подарунком у наступному році для киян, – сказав Віталій Кличко.

Нагадаємо, рух Шулявським мостом у Києві повністю перекрили у березні 2019 року, хоча він обвалився 27 лютого 2017 року.

До слова, встановлення прогону нового Шулявського мосту завершили 20 жовтня.

Джерело: КМДА

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