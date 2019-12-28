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Это был тяжелый год: Кличко в TikTok заспівав пісню Слєпакова

Мер Києва Віталій Кличко заспівав пісню російського артиста Семена Слєпакова Это был тяжелый год.

Это был тяжелый год: Кличко в TikTok заспівав пісню Слєпакова

Мер столиці Віталій Кличко, який за 28 грудня встиг відкрити на квадроциклі в костюмі Діда Мороза Шулявський міст, виклав нове відео в своєму акаунті в TikTok.

Чиатйте: Втомився, відпочив і знову поїхав: у Києві відкрили Шулявський міст

У ролику Кличко наспівує трек російського виконавця та коміка Семена Слєпакова Это был тяжелый год.

@klitschko.v#кличко #слепаков #новийрік #новыйгод

оригінальний звук – klitschko.v

Раніше Факти ICTV публікували реакцію соцмереж на відкриття Шулявського мосту.

Фото: kiev.klichko

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