Нервовий день для всієї України. Як проходив обмін полоненими

29 грудня без перебільшення стало нервовою датою для усієї України. Затамувавши подих вся країна слідкувала за процесом обміну полоненими. Все почалося близько 11-ї ранку на КПВВ Майорське на Донеччині.

Читайте: Обмін полоненими: Офіс президента опублікував доповнений список українців

Вже на початку 10-ї вечора літак зі звільненими нашими бранцями приземлився у Борисполі. Україна отримала 76 людей, а віддала 127. Серед яких організатори теракту у Харкові, коли загинули четверо українців, та екс-беркутівці, яких підозрюють у вбивстві 48 героїв Небесної сотні. Обмін був непростим, але після років у підвалах українці нарешті вдома, а Новий рік зустрінуть вже зі своїми рідними. Про те як відбувався обмін дивіться у сюжеті Тетяни Наконечної.

Нагадаємо, звільнений з полону українець Василь Савін назвав імена 11 осіб, яких продовжують утримувати в Макіївській колонії суворого режиму.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.