Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Відео / Україна

Нервовий день для всієї України. Як проходив обмін полоненими

29 грудня без перебільшення стало нервовою датою для усієї України. Затамувавши подих вся країна слідкувала за процесом обміну полоненими. Все почалося близько 11-ї ранку на КПВВ Майорське на Донеччині.

Читайте: Обмін полоненими: Офіс президента опублікував доповнений список українців

Вже на початку 10-ї вечора літак зі звільненими нашими бранцями приземлився у Борисполі. Україна отримала 76 людей, а віддала 127. Серед яких організатори теракту у Харкові, коли загинули четверо українців, та екс-беркутівці, яких підозрюють у вбивстві 48 героїв Небесної сотні. Обмін був непростим, але після років у підвалах українці нарешті вдома, а Новий рік зустрінуть вже зі своїми рідними. Про те як відбувався обмін дивіться у сюжеті Тетяни Наконечної.

Нагадаємо, звільнений з полону українець Василь Савін назвав імена 11 осіб, яких продовжують утримувати в Макіївській колонії суворого режиму.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Як світ вітав Україну з поверненням полонених
Звільнений з полону назвав імена українців, які залишилися у в’язницях ОРДЛО
Обмін полоненими: Офіс президента опублікував доповнений список українців
Повернути живих героїв – мій обов’язок як президента – Зеленський
Обмін полоненими: хто ці українські звільнені
Під час обміну полоненими звільнили 81 людину – Зеленський
Я б обміняв 100 беркутівців на одного розвідника – Зеленський про обмін полоненими
Обмін полоненими: літак з українцями приземлився у Борисполі

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка